Megan Fox tentou esconder o rosto, especialmente os lábios, quando foi vista a sair de um cirurgião plástico de Beverly Hills, esta semana.

De acordo com o Page Six, que partilha algumas imagens de paparazzi, a atriz estava com os lábios 'estranhos'.

Apesar de ter tentado manter-se discreta, recorrendo até a um boné e roupa mais larga, não passou despercebida, tento tentado esconder ao máximo a cara enquanto caminhava e entrava para o carro.

Não se sabe, no entanto, o motivo da ida ao cirurgião, apesar dos lábios parecerem diferentes.

© Reprodução Page Six / SPOT / BACKGRID

Leia Também: Machine Gun Kelly e Megan Fox ligados com correntes... nas unhas