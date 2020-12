Mc Kevin está internado nos cuidados intensivos do Hospital Vitória, em São Paulo, após sofrer acidente de carro, na madrugada desta sexta-feira.

De acordo com a revista Quem, a equipa do artista confirmou a informação dada inicialmente pela colunista Fabia Oliveira, e referiu que o cantor está com um quadro clínico "estável".

"Informamos ao público que o MC Kevin sofreu um acidente esta madrugada e está hospitalizado. Até ao momento, temos informações de que o seu quadro clínico se encontra estável. Ele está a fazer os exames necessários e estamos a aguardar mais notícias", disse a equipe de Comunicação do Grupo GR6.

