Eunice Cristina Maia Morais de Carvalho, conhecida por todos como Maya, completou 65 anos de vida a 21 de dezembro. A data especial foi celebrada de forma diferente, mas bem ao gosto da apresentadora.

"Foi uma forma diferente de festejar o aniversário, como eu gosto, sem festa", referiu nas redes sociais.

Maya acabou mesmo por explicar o que escolheu fazer no dia do seu aniversário: "Rumei à Nazaré para cuidar de mim, dois dias de talassoterapia".

"Voltei outra, com as energias repostas. Agradeço a todos os que me parabenizaram. Sou uma mulher feliz", completou.