David Maurício tornou-se conhecido quando entrou na edição de 2024 do 'Big Brother'. Dentro da casa mais vigiada do país aproximou-se de Daniela Ventura e não tardou até serem apontados como um casal.

Fora do jogo, a relação com a jovem muçulmana ficou marcada pela polémica, troca de acusações, alegadas traições, muito 'diz que disse' e ainda uma passagem por um novo 'reality show' - 'O Dilema'.

Terminado o namoro com Daniela, David reatou a relação com a mãe da filha, jovem que no passado acusou de violência doméstica - por tê-lo alegadamente agredido com um biberão -, e aceitou o convite para entrar em 'Secret Story - Desafio Final'. Acabou por desistir do programa 20 dias depois, por não querer voltar para o "buraco emocional" em que diz ter estado no passado.

Em entrevista ao Fama ao Minuto, David Maurício contou-nos todos os detalhes sobre as polémicas recentes que o envolvem. O fim da relação com Daniela Ventura, a nova vida ao lado da mãe da filha e as recentes declarações de Margarida Castro - que o acusa de "maltratar as mulheres" -, nada ficou por explicar.

Foi um grupo de pessoas, mandaram-me um garrafa de vidro. Bateu-me nas costas e caiu no chãoDe que forma termina a tua conturbada relação com a Daniela Ventura?

Há coisas de que prefiro não falar. Simplesmente deixámos de estar juntos e de falar, mas não vou aprofundar nada relacionado com a Daniela.

Os episódios de ódio e críticas de que foste alvo e dos quais falaste recentemente acontecem por culpa da tua participação nos 'reality shows' ou por tudo o que envolveu esta relação polémica com a Daniela?

Foi devido à minha participação no 'Dilema' e pela forma como as coisas foram ditas, as coisas não foram 100% verdadeiras. Houve muita dúvida, depois cada um faz o seu julgamento. Foi devido à minha saída infeliz do 'Dilema'. Saí bem do 'Big Brother 2024', mas do 'Dilema' saí mal.

A agressão de que falaste recentemente aconteceu nesse período? E foi exatamente como descreveste?

Sim. Foi um grupo de pessoas, mandaram-me um garrafa de vidro. Bateu-me nas costas e caiu no chão. Não sei como é possível, mas não partiu. Meti-me no carro, tinha acabado de meter combustível. Foi num posto de abastecimento.

Esse episódio serviu como um 'abanão' para mudares o rumo da tua vida?

Por incrível que pareça, não. Estava numa fase muito delicada, mas nem com isso eu... Não foi um 'abre olhos'. Inclusive, depois ainda voltei a estar com a Daniela. Só passado uns tempos é que existe o término.

Andou a dizer que maltrato as mulheres. Estou de consciência tranquilaHoje consegues olhar para isso e pensar, isto podia ter corrido mesmo mal?

Meu Deus, hoje olho para aquilo e... não faria diferente. Devia ter feito diferente, mas não faria porque há sempre uma aprendizagem. Mesmo que tenha sido muito, mas mesmo muito negativo, cresci com a situação. Olho e fico um bocadinho 'à toa', sem perceber como passei por tanta coisa, como me deixei influenciar por tanta coisa. Não me orgulho, mas consigo olhar para isso e perceber que cresci.

Quando desististe do 'Secret Story - Desafio Final' referiste que ias ponderar responder às críticas e acusações da Daniela Ventura. Após essa reflexão, decidiste não o fazer?

É isso, não vale a pena. Estou tão bem, que não me está a apetecer meter-me mal. Não é só ela que fala, a Margarida [Castro] também andou a dizer que maltrato as mulheres. Estou de consciência tranquila. As pessoas que me conhecem sabem que isso não é verdade. Mesmo as pessoas que podem não simpatizar tanto comigo, sabem que não são verdade a maior parte das coisas que são ditas sobre mim. No geral, as pessoas falam. Estou bem comigo, não vou andar a criar guerras que isso é, se calhar, o que as pessoas em questão querem.

As coisas aconteceram, não menti em nada do que disseMuito se tem falado sobre o facto de teres reatado com a tua ex-namorada e mãe da tua filha depois de no 'Big Brother 2024' teres contado que a relação não acabou da melhor forma. Chegaste mesmo a referir que ela te agrediu e falou-se de alegada violência doméstica.

Também errei bastante com ela. Contei a minha versão, estava muito chateado, revoltado com tudo. Entrei no programa, disse o que sentia na altura mas não é a verdade. Há a minha verdade, a verdade da outra pessoa e depois há a verdade que ninguém consegue ver.

Talvez tenhas exagerado, é isso?

Não diria que exagerei, apenas ninguém soube a versão dela. Se calhar, as coisas extrapolaram. Como estava num programa, acabou por ter uma conotação mais negativa. As coisas aconteceram, não menti em nada do que disse, mas a verdade é que já errei tanto... Já sofri muito neste último ano, agora só quero viver coisas positivas. Acho que acertei, estou feliz, estou bem. É esquecer as coisas más que aconteceram, porque nem tudo foi mau.

Sentia-me um rei e tenho plena consciência de que não sou [...] Faltou-me humildadeE a tua companheira, como tem gerido tudo o que se tem dito sobre a vossa relação?

Tem sido mais fácil de gerir porque ela tem uma maturidade gigantesca, muito mais que eu. Sinto que sou bastante maduro para a idade que tenho, mas ela muito mais. Consegue de grande problemas tornar as coisas mais fáceis, é mais fria e tem mais clareza. Ela sabe o que quer, eu também, e estamos juntos a trabalhar para o mesmo. Estamos focados no futuro enquanto casal.

Assumiste recentemente que talvez a fama te tenha subido à cabeça. A que fase da tua vida te referes?

Quando entro no 'Dilema', entro a ser muito mais do que aquilo que sou na verdade e do que quero ser. Sentia-me um rei, sentia-me muito grande e tenho plena consciência de que não sou. Faltou-me, em alguns momentos, humildade, mesmo dentro da casa. Por isso, foi bom levar aquele abanão... Não levar com uma garrafa. Foi bom levar com algum ódio, não tanto como acabou por ser, para ganhar humildade e voltar ao sítio. Estava um bocadinho deslocado do que é a realidade.

Não me ando a fazer ao papel, não vou andar a pedir, sei as capacidades que tenhoTerminada a tua participação, por agora, nos 'reality shows', é com essa humildade que esperas seguir a tua vida?

Gosto disto, da fama, de ser conhecido, adoro. No entanto, faltou-me mesmo humildade. Mas sou uma pessoa humilde, acho que desta vez estou a fazer as coisas bem feitas. Estou a ouvir as pessoas certas e, desta vez, vai correr muito melhor.

Quais são os planos para a tua vida neste momento?

Vou dar muito mais atenção ao crescimento da minha filha [bebé de um ano], à família. Em termos profissionais, tenho a empresa [de produtos de higiene e limpeza], na qual trabalho todos os dias, e vou começar também a investir em algo para conseguir realizar o meu sonho, chegar à televisão. É algo pelo qual qual vou batalhar, pode não ser para já mas ainda este ano haverá novidade sobre isso. A minha vida vai estar muito ocupada. Tenho muito para me focar, não vou ficar quieto, e também vou esperar por convites, porque gosto de estar na televisão.

Tal como tem acontecido com outros ex-concorrentes de reality shows, gostavas de te estrear como comentador?

Não vejo isso com maus olhos. Claramente que não me importava, mas também estou focado noutras coisa. Se acontecer o convite, logo pensarei nisso. Não me ando a fazer ao papel, não vou andar a pedir, sei as capacidades que tenho e se me chamarem vou ponderar o convite. Pode ser que aceite ou não.

Portanto, vais investir na formação para concretizares o sonho de te tornares apresentador de televisão?

Talvez, sim.

Na tua entrevista recente ao Manuel Luís Goucha, no 'Goucha', disseste-lhe que daqui a uns anos irias estar no lugar dele. Foi necessária coragem para uma tirada destas em direto...

Foi muito engraçado! O Manuel é uma pessoa de quem gosto imenso, já tive oportunidade de lhe dizer, à frente e atrás das câmaras, numa conversa mais íntima e mais especial, aquilo que ele representa para mim. Tenho 23 anos e desde sempre que me lembro de o ver na televisão. É um carinho especial que tenho por ele e foi só mesmo uma piadinha para provocar. Foi só para brincar, tenho os pés bem assentes na terra, sei onde posso chegar, onde consigo ir, sei o quanto as coisas são complicadas. Se me perguntares se queria, claro que queria, mas tenho noção e os pés bem assentes na terra.

