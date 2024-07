Daniela Ventura esteve hoje, dia 2 de julho, à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10'. Questionada sobre o futuro da sua relação com David Maurício, de quem se aproximou na casa, a ex-concorrente notou que precisa do seu tempo, não colocando, ainda assim, de lado tal possibilidade.

"Gostamos muito um do outro. Já conversávamos, falamos muito por telefone", sublinha, notando que "estão bem" e que preferem manter as coisas em "privado", seja uma amizade, seja um namoro.

"O futuro só Deus sabe. Neste momento há muitas coisas, somos amigos. Não é por haver um sentimento que terá de haver uma relação", fez saber, garantindo que "não vai forçar nada só para os seguidores".

"Não estou emocionalmente preparada para ter uma relação. Se eu tiver com o David, que eu seja a melhor versão de mim", realça, lembrando uma relação que teve no passado e que a marcou de forma negativa.

Acusada de ser "tóxica", Daniela sublinhou que esta característica não faz parte da sua personalidade, mas que foi algo que trouxe do passado e que precisa de resolver.

