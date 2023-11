Matthew Perry, o eterno Chandler de 'Friends', morreu no sábado, dia 28 de outubro, aos 54 anos, e a sua amiga Athenna Crosby – que foi fotografada a almoçar com o ator um dia antes da sua morte – revelou que ele estava "a ir muito bem" no que respeita ao afastamento do vício das drogas.

"Ele estava apenas à procura de conhecer pessoas criativas, que obviamente o apoiariam nos seus objetivos. Honestamente, acho que ele foi muito querido e generoso ao encontrar-se comigo", começou por dizer, em entrevista à People.

"Obviamente, se ele é uma grande celebridade, não precisava de se encontrar com ninguém, mas ele concordou [em encontrar-se comigo] e foi tão querido... Eu estava apenas a conhecê-lo melhor e a ver se havia alguma coisa que tínhamos em comum e coisas que talvez pudéssemos fazer juntos no futuro. Ele estava super bem no que respeita à sua sobriedade. Ele parecia feliz. Ele parecia saudável", acrescentou ainda.

De recordar que Matthew Perry lutou vários anos contra o vício em drogas como cocaína e opiáceos, algo sobre o qual o ator falou diversas vezes em entrevistas.

