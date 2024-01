Apesar de ser raro ver Matthew McConaughey a publicar no Instagram fotografias da filha, Vida, o ator surpreendeu os seguidores esta quinta-feira.

A menina completou 14 anos e aproveitou a data para mostrar aos seguidores como é que a menina está crescida. No entanto, como o próprio destaca, a comemoração pública chega com um "dia de atraso", uma vez que a jovem Vida celebrou o aniversário no dia 3 de janeiro.

De recordar que a jovem é fruto do casamento de Matthew McConaughey com a modelo brasileira Camila Alves McConaughey, com quem o ator deu o nó em 2012. O casal tem ainda em comum os filhos Levi, de 15 anos, e Livingston, de 11.

