Cláudio Ramos usou a sua conta no Instagram para assinalar uma data muito especial. O programa que apresenta todas as manhãs na TVI ao lado de Maria Botelho Moniz, ''Dois Às 10', celebra o seu terceiro aniversário.

Para assinalar este dia especial, o apresentador deixou um agradecimento especial a todas as pessoas que o público não conhece, mas que contribuem diariamente para que o programa chegue a casa dos portugueses.

"Celebro com todos sabendo que em televisão nada se faz, nem de um momento para o outro nem sem pessoas. As que nos veem todos os dias e as que trabalham ao nosso lado para que nada nos falte. A equipa", começou por escrever Cláudio.

"Eu tenho um orgulho gigante no que faço todos os dias. Podemos fazer melhor? Podemos e trabalhamos para isso. Iremos errar e acertar mas só erramos e acertamos porque tentamos fazer.

O barco é gigante mas tenho que destacar três pessoas por quem tenho uma relação profunda que vai para lá do trabalho. O João, a Vanessa e a Sandra que são os timoneiros de equipa. Coordenação e edição", continuou, enumerando depois os restantes nomes de quem compõe a equipa.

"Eles são os melhores. A eles juntam-se o Bruno, a Ticiana, o Pedro, os Sérgios, a Florbela, o Vasco, a Susana, a Cristiana, a Catarina, a Mariana, o Zé, a Raquel, Raquel a Carolina, a Letícia e a Joana que está a estagiar connosco. Depois temos o Ricardo, o Hugo a Catarina, a Rita e a Viviana que produzem o que a nossa cabeça imagina. São estes nomes - à maioria não lhes conhece a cara - que fazem o programa que Eu, a Maria e a Cristina levamos a todas as casas", continuou, felicitando todos pelo trabalho que desempenham.

"Hoje são eles que estão de parabéns e é a eles que Eu, a Maria e a Cristina agradecemos. A eles e a vocês que nos escolhem ver todos os dias", concluiu.

