Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira reuniram-se na emissão especial do terceiro aniversário do 'Dois às 10' e o programa começou com uma situação caricata.

Na cozinha do estúdio encontravam-se duas convidadas que, para a ocasião, preparam alguns aperitivos, nomeadamente rissóis, croquetes e coxinhas de frango.

"Há um cheiro a invadir este estúdio", fez notar Cristina, satisfeita com o motivo, mas Cláudio, por outro lado, não escondeu o aborrecimento, mesmo em frente às convidadas. "É um cheiro desnecessário, tenho que dizer", atirou.

"Tu tens que o ensinar. Não há vez nenhuma que não chegue aqui à cozinha e não diga que não gosta disto, ou que não gosta daquilo...", respondeu Cristina, defendendo as convidadas.

"Não conhecem a 'air fryer'? Vou-vos apresentar", contrapôs Cláudio e quando a convidada respondeu que conhecia este eletrodoméstico, o apresentador respondeu: "Então tinha trazido".

Cristina aliviou a tensão do momento e disse: "Para uma festa destas, com tanta gente, tinha de ser. Assim é à moda antiga, não fica com o mesmo sabor". A convidada, no entanto, pareceu algo incomodada com a observação.

Leia Também: Cláudio Ramos entrou em 2024 sozinho. "Sou boa companhia de mim mesmo"