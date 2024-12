Matthew McConaughey mostrou nas redes sociais um raro vislumbre do filho Livingston, que comemorou 12 anos.

O ator, de 55 anos, publicou no Instagram, no sábado, duas fotografias do jovem a ver um jogo de futebol americano com o pai.

"Aos 12, o meu filho e companheiro de equipa", escreveu o pai orgulhoso na legenda da publicação. "Por muitas outras vitórias na vida. Com amor, papá", completou.

De recordar que além de Livingston, o ator e a mulher, Camila Alves, são também pais de Levi, de 16 anos, e Vida de 14.

