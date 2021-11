Depois de ter sido mãe pela primeira vez no passado mês de julho, do pequeno Tomás, Filipa Maló tem recorrido ao Instagram para partilhar alguns momentos desta nova fase.

Ainda esta segunda-feira, a psicóloga destacou na rede social um texto onde fala sobre a maternidade. Palavras que foram depois destacadas por muitas seguidoras, incluindo figuras públicas como a atriz Sara Matos.

"'Ai tem fome… o leite da mãe não chega'. 'Excesso de mimo… a mãe faz-lhe as vontades todas'. 'Pois… dão demasiado colo…' Um palpite na ponta da língua. Um escutar que não existe. Uma mãe que se questiona - uma e outra vez. Uma insegurança que assombra (e invade por demasiadas vezes), mas em silêncio. Uma confusão de papéis, com um 'já criei tantos filhos' como argumento para tudo, esquecendo que os bebés são todos diferentes, e os pais também. E uma imposição - daquelas que irrita", começou por escrever.

"O que não nos dizem sobre a maternidade, é que no meio de tantas coisas bonitas, é também um lugar de competição e onde aos olhos dos outros, é sempre 'culpa' da mãe, claro. E ao contrário do que seria de esperar, o elogio mora longe frequentemente e comunica-se com o que falta ou não se concorda, ao invés de se olhar para todas as pequenas conquistas, para a relação e para o bebé (que é o mais importante). Uma mãe que demasiadas vezes não é e nem tem suficiente (erradamente). Ou que mima em demasia (como se isso existisse)", acrescentou.

"As perguntas fazem-se sem pensar. As críticas acentuam as inseguranças naturais de um tempo onde tudo e todos estão postos 'à prova'. Os palpites dados como se todos tivessem um decifrador de choro, quando ele existe, mas no coração da mãe e do pai. E um 'sei mais que tu', desnecessário, porque se pega em experiências pessoais e se generaliza para uma realidade, um bebé, uma díade e tríade diferente", continuou, deixando algumas palavras às mães.

"Se estás a ler isto, se és mãe (biológica ou não), confia em ti. Escuta o teu bebé. Sabe que és capaz, mesmo quando tudo parece (demasiado) difícil. Pede ajuda, porque não o tens de fazer sozinha. Impõe os teus limites, para que ninguém os ultrapasse. Sê a melhor mãe que consegues ser, sabendo que as dificuldades, dúvidas e emoções fazem parte do processo. Acredita que é na tua imperfeição, que és perfeita para o teu bebe. E só isso importa", concluiu.

