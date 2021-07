"Um parto de um filho. De uma mãe. De um pai. De uma família". Foi com estas palavras que Filipa Maló - que ficou conhecida na série 'Super Pai' - começou a publicação que fez no Instagram para anunciar o nascimento do pequeno Tomás.

"Um parto sentido de tantas formas distintas, e com diversas emoções - todas elas. Marcado por um trabalho de equipa entre mãe e filho, que em sintonia comunicam mesmo sem saberem, ao longo de muitas horas, acontecimentos e num misto de tantas emoções e pensamentos, sob o olhar atento de quem esteve connosco e com o amor e força do pai, onde todos desejamos o mesmo naquela hora, naquele lugar. Um parto onde se dá à luz a vida", acrescentou de seguida.

O menino nasceu no sábado, 10 de julho, mas só esta segunda-feira é que Filipa Maló partilhou a notícia com o mundo, através da rede social.

Numa publicação onde mostra ainda duas imagens do filho, a mamã 'babada' aproveitou para agradecer também a toda a equipa médica que a acompanhou.

"A ti Tomás, filho, que nunca deixes de escutar o teu coração. Amamos-te muito", completou.

De recordar que o menino é fruto da relação de Filipa Maló com Pedro Gameiro.

