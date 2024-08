Já nasceu o segundo filho de Filipa Maló. A novidade foi dada pela psicóloga, que se tornou conhecida do público na série 'Super Pai', onde deu vida à personagem de Clarinha.

Partilhando fotografias com o menino, fruto do seu relacionamento com Pedro Gameiro, esta referiu: "Duarte. 4.08.24".

Vale notar que o casal tem um filho, Tomás, de três anos.

Veja a partilha de seguida:

