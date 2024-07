"Três anos deste amor infinito". Foi com estas palavras que Filipa Maló assinalou na sua página de Instagram o aniversário do filho Tomás.

Ao destacar algumas imagens do menino, a mamã acrescentou: "Que continues a ensinar-nos sobre tantas coisas. Que sejas sempre livre. Que continues a lutar pelo que queres. Que nunca percas a forma como ris com e da vida. Que continues com esse sentido de humor. E com esse espírito aventureiro que te é tão característico. Que possamos ver-te crescer, por muito, muito tempo".

"Amamos-te muito, filho. Obrigada por colorires a nossa vida, todos os dias. Parabéns", disse, por fim.

De recordar que Tomás é fruto da relação de Filipa Maló com Pedro Gameiro. O casal prepara-se para ver nascer o segundo filho.

