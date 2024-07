Depois de ter anunciado a segunda gravidez, fruto da relação com Guillaume Lalung, Rita Pereira falou abertamente sobre esta nova fase da sua vida no 'Dois às 10', da TVI, esta quarta-feira, dia 10 de julho.

A atriz explicou que não estava a pensar na gravidez, tanto que achava mesmo que ia fazer a nova novela da TVI. No entanto, partilhou, "desde janeiro que deixou o destino decidir".

"Por acaso tive sorte. Há tantas mulheres que têm tanta dificuldade. Sou mesmo grata por tão rápido que foi, tanto que não estava à espera", acrescentou.

A atriz revelou que o seu corpo mudou desde o início. "Foi logo tudo muito rápido, engordei logo. Comecei a receber mensagens de várias mulheres a dizer 'estás grávida', antes de ter feito o teste. Há pessoas que percebem", contou.

"O corpo humano na segunda gravidez já sabe para o que é que vai, portanto, o que aconteceu desta vez foi que engordei logo e agora estabilizei. E na primeira [gravidez] não, só engordei no final", disse ainda, partilhando com Cristina Ferreira que já engordou "seis quilos". Na primeira gravidez, lembra, engordou "13".

Sobre o facto de estar grávida aos 42 anos, Rita Pereira confessou: "Comecei a pensar mais na idade quando chegou a altura de fazer os exames, a ecografia, ouvir o médico a dizer 'desta vez vai ter que tomar estes comprimidos, vai ter que ter cuidado com isto ou com aquilo', tudo o que poderá vir a acontecer por ter 42 anos. Tenho tido mais cuidado, sobretudo, mais atenção a alguns fatores".

Ainda durante a conversa com a apresentadora, relatou um episódio marcante: "Nunca tinha chorado nas ecografia. E desta vez achava que o bebé estava morto. Não sei, fui para a ecografia assim. Mal o doutor colocou o aparelho e comecei a ouvir o coração, desatei a chorar. Acho que tem a ver com essa emoção dos 42 anos, essa sensação de 'as coisas já não serem tão fáceis e podem não correr tão bem'". No entanto, garante, está "tudo bem" com o bebé.

A atriz falou também do filho mais velho, Lonô, que, diz, "está muito feliz", e contou que o menino esteve presente na última ecografia. "Ele vê o bebé, abre os olhos, imenso, faz-me uma festinha na cabeça e diz-me: 'Mamã, vai correr tudo bem'. Ele é super sensível, é mesmo querido", relatou.

Durante a entrevista, Rita Pereira acabou por recordar a viagem que fez ao Japão. "Passei tão mal. Tive muitos enjoos. Nunca tinha tido, não sabia o que era", confidenciou, recordando que na gravidez de Lonô não teve este sintoma.

Cristina Ferreira acabou por lembrar que quando esteve grávida do filho Tiago teve enjoos "até ao fim" da gestação.

"Coitada! Agora tiro o chapéu às mulheres que aguentam uma situação destas porque tive 15 dias assim, que não é nada em 9 meses, mas foi terrível", acrescentou a atriz.

Em relação à alimentação, Rita Pereira confessou que tem tido "vontade de comer sopa, vegetais". "Mas às vezes apetece-me um bolo - eu não gosto de doces", partilhou ainda.

Leia Também: Assim foi a 'escapadinha' de Rita Pereira a Reguengos de Monsaraz