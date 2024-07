Foram dias muito felizes aqueles que Rita Pereira passou na companhia de "amigos que são família", conforme a própria descreveu na sua página de Instagram.

Partilhando imagens da 'escapadinha', passada em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, Rita destacou a paisagem do lugar e mesmo momentos de cantorias do filho, Lonô.

Poderá vê-los na partilha de seguida:

