Grávida pela primeira vez, Filipa Maló tem documentado em grande destaque esta fase especial nas redes sociais. Neste sentido, esta terça-feira enterneceu os seguidores ao dar a conhecer mais uma fotografia em que fica notória a sua enorme barriguinha.

A antiga atriz da série 'Super Pai', que atualmente se dedica à psicologia, tem-se mostrado encantada com a gestação que vai já em estado avançado.

No início deste mês, recorde-se, Filipa e o companheiro, Pedro Gameiro, celebraram com a família o 'baby shower' do bebé, que se vai chamar Tomás.

