Filipa Maló, que ficou conhecida na série 'Super Pai', reservou o fim de semana para juntar a família no tradicional baby shower do seu bebé.

"Hoje foi dia de baby shower para a família do coração e em pensamento com tantas pessoas importantes para nós", conta a psicóloga clínica ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens da festa.

"Não foi o baby shower que idealizámos para um primeiro filho, pelas pessoas que faltam devido à actual pandemia, mas foi muito especial e com muito amor", realça.

Filipa Maló está grávida do primeiro filho, um menino a que vai chamar Tomás, fruto da união com Pedro Gameiro.

Leia Também: Novo programa de Marco Paulo "não convence" e é alvo de duras críticas