Matay mostrou nas redes sociais, esta terça-feira, dia 16 de abril, um vídeo sobre uma situação insólita que lhe aconteceu.

O cantor pagou o estacionamento do seu carro na aplicação móvel da Via Verde, mas, ainda assim, viu o carro ser bloqueado por falta de pagamento.

"Tinha a app da Via Verde com o parque pago e fui multado", escreveu Matay no vídeo em que é possível ver o carro bloqueado.

