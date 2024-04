Pedro Abrunhosa foi o entrevistado de Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques nas manhãs da rádio Renascença. Como é habitual com todos os convidados que recebem, estas fizeram as perguntas mais curiosas ao músico no âmbito da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'.

Um dos assuntos abordados foram as notícias falsas que diziam que Pedro estaria a receber uma grande quantia de dinheiro enquanto impulsionador do cante alentejano.

"Circularam notícias falsas de que serias embaixador internacional do cante alentejano. Não achas que se deviam ter esforçado mais a inventar notícias? É que toda a gente sabe que tu não és um homem que seja alentejano, nem que cante", perguntou Ana.

Respondendo à questão, Pedro notou: "Sou um barítono, mas não sou um cantor. Há uma grande diferença em se ser um cantor e um intérprete das coisas que se faz. (...) Nunca me assumi como cantor, nem quero. Cantor serve para casamentos, batizados e hotéis".

Entretanto, afirmou: "O único apoio que tivemos foi um pequeno da Câmara de Serpa, que foi maravilhosamente bem-vindo, mas foi de facto uma digressão muito honrosa".

