É comum que as mulheres da realeza - principalmente aquelas que trabalham para as respetivas Coroas - optem por pintar as unhas de cores discretas e neutras, pelo que a escolha da rainha Mary da Dinamarca esta segunda-feira, dia 26, surpreendeu.

A mulher do rei Frederico X esteve na entrega dos Prémios Elite de Investigação 2024, promovidos pelo Ministério da Educação do país, naquele que foi o seu primeiro ato a solo desde que se tornou rainha, há cerca de seis semanas.

Com um fato de blazer e calças em azul escuro e sapatos de salto com estampado de crocodilo, a rainha surpreendeu todos com a escolha do verniz, que era de um chamativo tom de azul, ainda que diferente do tom do fato.

