Mary da Dinamarca vai voltar a usar uniforme militar de gala já no próximo mês de março.

Será no dia 11 que a rainha, assim como o rei Frederico X, presidem pela primeira vez à Medalha de Honra, uma cerimónia na qual são condecorados diferentes membros das Forças Armadas.

A primeira vez que a rainha vestiu esta indumentária foi em 2019, quando usou um vestido comprido preto sobre o qual colocou um blazer que continha as insígnias. O look foi repetido em 2021 e 2023. Recorde-o no vídeo abaixo.

