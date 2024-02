Já se passou um mês desde que Frederico e Mary da Dinamarca foram proclamados reis e, desde então, poucas foram as vezes que a mulher do soberano foi vista em público.

No entanto, Mary vai retomar a sua agenda a solo já no próximo dia 29 de fevereiro e com um ato com o qual pretende enviar uma mensagem clara.

A rainha vai estar num evento da Rare Diagnoses (uma associação focada nas doenças raras), que patrocina desde 2005. De acordo com um especialista em realeza da 'Billed Bladet', houve cuidado na escolha do evento.

"A primeira missão oficial da rainha Mary envia um sinal muito forte, porque esta é uma área importante na qual ela se está a concentrar. Mary quer ser a rainha de todos os dinamarqueses e já está a demonstrar isso com a sua primeira aparição oficial como rainha da Dinamarca. Está bem feito e é sensato", afirma o jornalista.

Leia Também: Marie e Mary da Dinamarca são parecidas? Há quem ache que sim