A família real da Dinamarca continua em festa. Depois de a rainha Mary ter celebrado o seu 52.º aniversário esta segunda-feira, dia 5 de janeiro, é a vez de a princesa Marie soprar 48 velas esta terça-feira, dia 6.

Para assinalar a data, a Casa Real partilhou uma fotografia da mulher do príncipe Joaquim, na qual aparece sorridente.

"Sua Alteza Real a Princesa Marie celebra o seu aniversário e completa hoje 48 anos", pode ler-se na publicação. No entanto, na caixa de comentários, houve quem levantasse uma questão sobre as semelhanças entre a princesa e a rainha, tendo recebido diversas mensagens de apoio.

"Mais alguém acha estranho que a princesa e a rainha sejam idênticas e façam anos quase no mesmo dia?", questiona uma internauta, que recebeu vários comentários de apoio, incluindo alguns que salientam não só as semelhanças físicas entre as mulheres dos irmãos Frederico X e Joaquim, como também o facto de fazerem anos em dias consecutivos e até de os nomes de ambas serem parecidos.

Veja as fotografias da rainha e da princesa e diga-nos se considera parecidas as noras da rainha Margarida.

