A rainha Mary da Dinamarca marcou presença esta terça-feira, 25 de fevereiro, na entrega de prémios EliteForsk do Ministério da Educação e Pesquisa, em Copenhaga.

A monarca, de 52 anos, elegeu um look com cores fortes para o evento. Mary combinou o rosa da camisa com o burgundy da saia assimétrica.

As botas, de salto e em camurça, eram da mesma cor da saia e completavam o look.

O cabelo estava solto com ligeiras ondas e a maquilhagem bastante suave, apenas com alguns brilhos nos olhos.

