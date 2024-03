Frederico e Mary da Dinamarca abriram as portas da sua residência, no Palácio Amalienborg, para presidir ao seu primeiro jantar de gala do Conselho de Estado, um evento cheio de simbolismo em que os novos reis se estrearam como anfitriões.

Para a ocasião, a rainha escolheu um look deslumbrante, composto por uma saia repleta de lantejoulas brancas, uma peça de Malene Birger que faz parte do armário de Mary da Dinamarca há 17 anos.

Assim como em 2007, a mulher do rei Federico combinou a saia com um top preto de manga curta e decote em barco.

No que respeita a joias, a rainha escolheu diversas peças de rubis: Os brincos, a pregadeira e uma das pulseiras. São joias muito especiais, que a rainha Ingrid, avó do atual rei, deixou expressamente escrito que se destinariam à mulher do neto, que nunca chegou a conhecer.

No entanto, desde que se casou com Frederico em 2004, Mary usa com frequência estas joias, que datam de 1804.

