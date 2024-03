A pouco e pouco, Genoveva Casanova tem recuperado a sua vida normal. Depois de uns meses em que deixou a sua casa e suspendeu as suas redes sociais - no seguimento do escândalo que a dava como 'affair' do rei Frederico da Dinamarca -, Genoveva mostra-se agora descontraída e já não se esconde, tendo sido vista a almoçar com amigas num restaurante em Madrid.

Além de ter regressado a casa e reativado as redes sociais, Genoveva Casanova decidiu abraçar um novo desafio e participar num reality show na televisão espanhola, 'El Desafío', no qual também participa Victoria Frederica, sobrinha do rei Felipe VI.

No entanto, a socialite mexicana não poderá, para já, esquecer por completo o suposto caso que a liga a Frederico da Dinamarca, uma vez que decidiu tomar medidas legais contra aqueles que considera terem lucrado injustamente às suas custas e atacado sua imagem, intimidade e honra, após a publicação das fotografias a passear com o então príncipe herdeiro, captadas em outubro do ano passado, nas quais se via também Frederico a entrar na sua residência.

