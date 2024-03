Depois do escândalo que associava Genoveva Casanova ao rei Frederico da Dinamarca, a socialite decidiu resguardar-se e suspender as suas redes sociais, além de deixar durante algum tempo a sua residência em Madrid, de forma a evitar os jornalistas.

Agora, depois de quatro meses desde que surgiram as notícias de que Genoveva poderia ter um caso com o soberano dinamarquês, uma vez que foram vistos juntos em Madrid, a socialite reativou a sua conta no Instagram.

Na publicação - na qual se podem ver fotos ao lado do seu 'cãopanheiro', Taj - Genoveva Casanova agradece a todos os que lhe enviaram mensagens e se mostraram preocupados.

"Olá a todos! Aqui estou de volta! Quero agradecer a todas as pessoas que se preocuparam comigo neste último ano, às que compreenderam a minha ausência e o meu silêncio, e às que me enviaram mensagens de amor e apoio. Não imaginam o quanto isso foi importante para mim... Obrigada do fundo do coração!", começou por escrever

"Já se passaram alguns meses desde que precisei de paz e tranquilidade, mas já estou a fazer o possível para, aos poucos, poder voltar à minha vida normal e cumprir os meus compromissos de trabalho. Mais uma vez, milhões de obrigadas!", continuou.

"Eu e o Taj deixamos-vos o nosso melhor sorriso com algumas fotos do nosso passeio esta tarde e desejamos a todos uma boa noite!", concluiu.

