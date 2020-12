Marta Rangel, ex-concorrente do 'Casados à Primeira Vista', esteve internada nos cuidados intensivos na sequência de ter sido infetada com o novo coronavírus. O seu testemunho foi revelado num vídeo partilhado nas redes sociais na noite desta segunda-feira.

A antiga jornalista, de 39 anos, pensa ter ficado infetada no dia do seu aniversário, a 14 de novembro, depois de um "mero almoço" com seis familiares, no qual foram tomados "todos os cuidados".

"Alguns dias depois, comecei a ter sintomas, que foram piorando gradualmente ao longo de uma semana, evoluíram para pneumonia e estive internada durante uma semana no Hospital de São Francisco Xavier, inclusive três dias nos cuidados intensivos", relatou.

Marta Rangel frisou que decidiu partilhar a sua experiência para alertar que "a covid não é uma gripe" e "atinge jovens" saudáveis.

A ex-participante do programa da SIC deixou ainda palavras de agradecimento a todos os profissionais de saúde que lutaram pelo seu bem-estar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marta Rangel (@martarangel)

Vale referir que o testemunho de Marta surge quatro dias depois de anunciar estar grávida pela primeira vez.

Leia Também: Marta Rangel do 'Casados à Primeira Vista' está grávida