'Casados à Primeira Vista' é um formato vencedor. O programa da SIC vai na quinta temporada e por lá já passaram vários casais. Há casos de sucesso, como Inês Margarida Martins e Bruno Lima, Inês Bicho e Paulo Chadeca e ainda Ruth Oliveira e Bruno Santos, entre outros.

Mas os casos que não correram assim tão bem podem ter uma nova esperança de encontrar o amor.

A SIC anunciou na página de Instagram que vem aí uma nova edição com ex-concorrentes.

"E se pudesse dar uma segunda oportunidade ao amor? E melhor: com alguns dos noivos de 'Casados À Primeira Vista' que já viveram esta experiência, mas ainda não encontraram o match ideal. As inscrições já estão abertas", pode ler-se na página das redes sociais do canal de Paço de Arcos.

Nos comentários da publicação, há um que se destaca. Ruth Oliveira, ex-concorrente, escreveu: "Medo", com vários emojis a rir.