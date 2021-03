Às 32 semanas de gestação, oito meses, Marta Rangel decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram um desabafo onde revela todos os sintomas do último trimestre.

"A barriga já pesa (e uso uma faixa quando vou estar mais tempo de pé). Tenho dificuldade em ter posição para dormir. Tenho mais apetite e apetece-me comer mais 'porcarias'", começa por contar.

"Os pontapés ligeiros passaram a ser turbilhões dentro da minha barriga. Estou num misto de serenidade com ansiedade. Estou mais susceptível. Canso-me rapidamente e voltei a ter falta de ar (normal no 3.º trimestre da gravidez). Preciso de um guindaste para me levantar do sofá. Tenho de rebolar para o lado para conseguir sair da cama", continua a jornalista, que esteve internada com Covid-19 no início da gravidez.

Porém, nem tudo é mau e a antiga participante de 'Casados à Primeira Vista' quis também referir as coisas boas que lhe trouxe esta reta final da gestação: "A pele, tanto do rosto como do corpo, está espectacular (zero borbulhas, manchas ou estrias). [...] Falo com a Caetana e faço festinhas na barriga quando ela me está a magoar e ela 'responde' com um pontapé e/ou muda de sítio".

Por fim, a reflexão que serviu de base a esta nova publicação - onde Marta volta a exibir a sua barriguinha. "Podia dizer que a gravidez não é um mar de rosas. Mas, se calhar, é: porque as rosas são lindas e perfumadas, mas também têm espinhos. Nada é só A ou B, branco ou preto. A vida tem muitos tons... e a gravidez também. O que eu sei é que passa rápido, muito rápido. E vou ter saudades", termina.

Leia Também: Marta de 'Casados à Primeira Vista' revela o nome que vai dar à filha