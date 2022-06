Marta Peneda esteve com a mãe, Xana Abreu, no programa 'Júlia', da SIC. Durante a conversa com a apresentadora, o nascimento do pequeno Luca foi tema de conversa.

Marta Peneda foi mãe pela primeira vez no dia 10 de fevereiro, fruto da relação com Rodrigo Trindade, mas antes da gravidez do filho sofreu dois abortos.

"Começamos a tentar em 2020 e, infelizmente, passei por dois abortos. Fazem parte, muitas mulheres passam. É um assunto que não se fala muito, mas devia-se falar mais", contou.

"O meu primeiro pensamento foi logo: porquê eu, porque é que me está a acontecer a mim. Entretanto, até para fazer um processo saudável, falei com muitas mulheres, muitas amigas e muitas mães que não conheço. As redes sociais também têm essa facilidade que permite partilhar muitas histórias, e percebi que estava muito acompanhada", partilhou ainda.

Ao falar da maternidade, Marta Peneda realçou também que o parto do pequeno Luca "correu muito bem".

Esta quinta-feira, um dia depois de ter sido entrevistada por Júlia Pinheiro, partilhou uma mensagem na sua página de Instagram onde volta a falar dos abortos e do filho.

"Nunca tinha falado publicamente sobre este assunto mas ontem na 'Júlia' fez sentido. Fez-me muito bem na altura saber que não estava sozinha e que muitas mulheres passavam pelo mesmo, por isso partilho também a minha experiência para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas e se possam sentir um pouco mais acarinhadas", começou por escrever.

"O Luca nasceu da minha terceira gravidez, sendo que duas delas não passaram do primeiro trimestre. Foram dois abortos espontâneos, dias muito difíceis, choro, raiva, indignação, frustração, dúvidas, inseguranças, medos… Faz tudo parte do processo. Depois veio a pesquisa, as conversas com outras mulheres, as partilhas de histórias, a aceitação. De que a natureza sabe o que faz. Acredito mesmo nisto. A natureza sabe o que faz. Foi muito duro, mas foi porque assim tinha de ser e valeu tudo a pena para chegar ao dia de hoje", destacou.

"Tenho um bebé super saudável, feliz e sinto-me uma sortuda. Somos tão fortes! Somos guerreiras! Lutadoras! E estamos juntas", rematou.

