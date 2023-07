Marta Ortega dará à luz muito em breve o seu terceiro filho. A presidente do grupo Inditex está grávida e o parto acontecerá já no final deste ano, revela a agência EFE.

A empresária espanhola já é mãe de Amancio, de dez anos, fruto do primeiro casamento com o cavaleiro Sergio Álvarez, e Matilda, de três, filha do atual marido, Carlos Torretta.

Vale lembrar que esta é uma fase particularmente importante para Marta Ortega, que em abril do ano passado assumiu o cargo de presidente da Inditex, grupo que detém as conhecidas marcas Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho e Uterqüe.