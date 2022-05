Marta Cardoso não ficou indiferente ao romântico momento protagonizado por Bernardo Sousa e Bruna Gomes no 'Big Brother - Desafio Final'. À semelhança do que Marco fez há 22 anos, também Bernardo desceu numa grua para dar um beijo à sua amada, que se encontra no reality show da TVI.

"Vou mandar aqui uns beijinhos muito especiais, primeiro ao Bernardo e à Bruna por me permitirem reviver um momento que me fez tão feliz há 22 anos e desejo-lhe as maiores felicidades, que sejam tão felizes como eu ao longo das suas vidas, como amigos ou namorados, vivam o que têm de viver", começa por dizer a apresentadora do 'Extra'.

"Depois também ao Marco que é uma pessoa que é muito importante para mim e que vai continuar a sê-lo até ao final da vida e um obrigada por fazer parte da minha vida", completa.

