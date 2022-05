Cristina Ferreira e a produção da TVI deram a Bernardo Sousa a oportunidade de se reencontrar com a namorada, Bruna Sousa. O piloto vai esta segunda-feira, dia 2 de maio, surpreender a cara-metade com uma visita surpresa e inesperada à casa do 'Big Brother - Desafio Final'.

Bernardo e Bruna vão recriar uma das cenas mais icónicas da primeira edição do reality show, que estreou há mais de 20 anos. Falamos do momento em que Marco Borges visitou Marta Cardoso surgindo pelo ar, preso com um elástico.

O reencontro entre o piloto e a digital influencer brasileira será exibido em direto no 'Diário' da tarde, a partir das 18h00.

