A apresentadora ficou sem palavras com a reação do público ao emotivo momento em que Bernardo Sousa visitou Bruna Gomes na casa do 'Big Brother'.

"Acho que nunca recebi tantas mensagens na vida", é desta forma que Cristina Ferreira dá início a um desabafo onde descreve como um momento mágico a visita surpresa que Bernardo Sousa fez a Bruna Gomes na casa do 'Big Brother'. "Este momento superou qualquer expectativa. O amor é perfeito. E eu tenho muito orgulho de poder fazer com que um programa que é tão alvo de preconceito mostre a magia da televisão", realça a diretora de ficção e entretenimento da TVI, radiante com a reação do público às imagens, exibidas em direto. Bernardo chegou à casa do 'BB' através de uma grua, que o levou até junto de Bruna para poderem trocar um beijinho e um abraço apertado. "Hoje não houve ninguém que não sentisse emoção neste momento. A televisão pode ser tanta coisa. Mas fazer sonhar ainda é a sua maior missão", termina a apresentadora do reality show. Nos comentários da partilha, Cristina recebeu um agradecimento especial da parte do piloto de automóveis: "Obrigado por tudo. Sonhar não custa nada, mas graças a ti foi possível realizar o sonho. Eternamente grato. És mesmo especial". Leia Também: O amor está no ar. Bernardo aterra na casa do 'BB' para beijar Bruna Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram