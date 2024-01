Durante os primeiros tempos da pandemia, em que todos estávamos confinados em casa, Bruno Nogueira abria todas as noites, de segunda a sexta, diretos na sua conta no Instagram, durante os quais ia falando com alguns amigos, que são caras conhecidas do público.

Os serões tornaram-se em momentos de riso para os milhares de espectadores que diariamente acompanhavam o programa 'Como É Que o Bicho Mexe?' e foi precisamente um desses momentos que Nuno Markl recordou na sua conta no Instagram na noite deste domingo, dia 14 de janeiro.

"Podíamos ter visto qualquer comédia hoje, ao serão. Mas de todas as que podiam ser vistas desde a invenção das imagens em movimento, a minha cara metade escolheu esta", escreveu, sobre a opção eleita pela namorada, Teresa.

Trata-se de um vídeo no qual Markl aparece a mergulhar numa piscina, à noite, durante o direto, um momento em que Bruno Nogueira não consegue conter o riso.

Leia Também: Nuno Markl troca de sapatos com a namorada e não se apercebe