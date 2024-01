Nuno Markl usou a sua conta no Instagram ao final da tarde desta quinta-feira, dia 4 de janeiro, para contar um episódio divertido que viveu ao trocar de sapatos com a namorada.

O radialista e a companheira, Teresa, têm um par de ténis igual e foi a artista quem se divertiu a trocar o seu par com o do namorado, que ao não se aperceber imediatamente da troca, apenas achou estranho que os seus ténis tivessem ficado, de repente, demasiado apertados, tal como o próprio relata na descrição das fotografias que partilhou no Instagram, onde mostra o calçado.

"Cuidado se adquirirdes calçado igual ao da vossa namorada, pois se ela for galhofeira irá trocar os vossos pelos dela e vós só ireis perceber que não é o vosso quando o vosso pé 44 estiver encarquilhado dentro de um sapato 38 e vós sois tão tolos que a primeira coisa em que pensais é “Então os sapatos encolheram ou o meu pé inchou?”, mesmo que já não seja a primeira vez que a vossa namorada traquinas faz isto", relatou o também humorista.

Leia Também: "Nenhuma passagem de ano é perfeita. Todas envolvem o terror da Flor"