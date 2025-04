Mark Wahlberg está praticamente irreconhecível. O ator, de 53 anos, foi visto em Atlanta, na terça-feira, dia 15 de fevereiro, durante as filmagens de 'By Any Means'.

Nas imagens divulgadas pela imprensa internacional, e partilhadas nas redes sociais, Mark Wahlberg surge caracterizado e com o que parece ser um nariz falso, roupa inspirada nos anos 60, o que o torna irreconhecível.

O ator acenou para os fotógrafos enquanto estava no set, tendo vestido um fato cinzento e uma camisa vermelha.

De referir que 'By Any Means' conta ainda com Yahya Abdul-Mateen II, Giancarlo Esposito, Ethan Embry, Josh Lucas, David Strathairn, LisaGay Hamilton, LaChanze e Nicole Beharie no elenco.

