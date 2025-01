Mark Wahlberg teve de rapar a cabeça para interpretar o seu mais recente papel, no filme 'Flight Risk'.

Na quinta-feira, 2 de janeiro, o ator publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde mostra o momento em que lhe rapam a cabeça.

Nas imagens, vê-se Wahlberg sentado com uma bata, como se estivesse no barbeiro, enquanto uma mulher lhe corta o cabelo com uma máquina, e depois uma lâmina.

"Estou um bocadinho preocupado, mas vai voltar a crescer", ouve-se o ator a dizer no vídeo.

