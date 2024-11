Mark Wahlberg e Rhea Durham celebraram o Dia de Ação de Graças que, este ano se assinalou no dia 28 de novembro, com os seus quatro filhos.

O momento foi partilhado através da conta de Instagram de Durham.

"So grateful my whole family is home for the Holiday [Tão grata pela minha família toda estar em casa para o feriado]", escreveu a mulher do ator na legenda da publicação.

Nela, é possível ver uma fotografia do casal e dos filhos Ella, de 21 anos, Michael, de 18, Brendan, 16, e Grace, 14.