Mark Wahlberg mostrou o seu lado de pai 'orgulhoso' numa rara aparição que fez com três dos quatro filho na antestreia do filme 'The Union', da Netflix, em Los Angeles, esta segunda-feira, dia 12 de agosto.

O artista, de 53 anos, posou na passadeira vermelha juntamente com Grace, de 14 anos, assim como com Michael, de 18, e Brendan, de 15. Também a mulher, Rhea Durham, de 46 anos, não faltou ao evento

Recorde-se que Wahlberg e Durham estão casados desde 2009. Estes ainda são pais de Ella, de 20 anos, que está atualmente na universidade.

Quem também deu nas vistas no evento foi Halle Berry ao escolher um vestido muito arrojado.

