Sydney Sweeney subiu ao altar, mas não na vida real. Foram divulgadas imagens das gravações da terceira temporada da séria 'Euphoria' e a atriz, de 27 anos, pode ser vista com um vestido de noiva.

Sydney Sweeney, que na série interpreta Cassie Howard, aparece com um longo vestido de noiva e a caminho do altar, mas não se sabe com quem é que a sua personagem vai dar o nó.

A People destaca que no corredor até ao altar surgem as iniciais "C" e "N" interlaçadas, o que pode indicar que a personagem Cassie Howard vá casar com Nate Jacobs (interpretado por Jacob Elordi).

O que torna também estas imagens curiosas é que, na vida real, a atriz terminou recentemente o noivado com Jonathan Davino.