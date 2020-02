Depois das notícias sobre o fim das relações de Marisa Liz e Aurea e após o lançamento do videoclipe do tema 'Eu Gosto de Ti', do novo projeto de ambas (ELAS), as artistas ficaram no centro das atenções. Isto porque foram muitos os que ficaram a achar que as cantoras estavam a viver um romance. Especulações que foram desmentidas por ambas no programa 'Inesquecível', da RTP Memória.

Em conversa com o apresentador Júlio Isidro, ao falar deste novo trabalho, Marisa começou por dizer: "Acho que estamos a viver uma época que parece mais ditadora do que há 50 anos a nível sexual e emocional. As pessoas já não podem expressar o que sentem sem toda a gente pensar que têm uma relação qualquer que ultrapassa a amizade".

"Somos duas mulheres que não têm problemas nenhuns na vida, naquilo que queremos, nem com o que somos, nem com o que sentimos", acrescentou.

Apesar de reconhecer que já esperava que as pessoas começassem a especular o alegado romance, ambas garantem que não têm mais nada além de uma grande amizade.

"Pela reação de algumas pessoas que estavam na gravação do videoclipe, sabíamos que poderia haver leituras de que nós estaríamos completamente apaixonadas uma pela outra. E depois deste vídeo sair, percebemos que houve muitas pessoas que levaram isto para a homossexualidade", disse, reforçando que apenas "gosta de Aurea como amiga".

