Corre na imprensa cor-de-rosa há já alguns dias o rumor de que Aurea terá terminado o namoro com o modelo Ricardo Oliveira. Especulação que ganhou agora nova força.

A cantora eliminou das suas redes sociais as raras fotografias onde posava ao lado do modelo. Imagens que no verão de 2019 vieram a confirmar a relação.

Também nas redes sociais de Ricardo não encontramos qualquer fotografia onde este se mostre ao lado de Aurea.

Será esta a confirmação de que o amor chegou mesmo ao fim?

