Aurea e Marisa Liz têm estado no centro das atenções por causa do lado mais pessoal da vida de ambas. Isto porque Marisa anunciou recentemente o fim da união com o companheiro de longa data, Tiago Pais Dias, e o alegado fim da relação de Aurea também tem sido tema de conversa na imprensa cor de rosa.

Perante ambas as notícias, a aproximação das artistas, que neste momento estão a trabalhar juntas, acabou por ficar em destaque. E após toda agitação e especulações, Aurea sublinhou na sua página do Instagram que tem uma amizade com a vocalista do Amor Electro.

"Leia-se AMIZADE", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na rede social, onde aparece ao lado de Marisa.

