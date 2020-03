Marisa Liz é uma das novas instagrammers do país. "Finalmente tenho uma rede social", anunciou ontem a cantora. Até agora, a vocalista dos Amor Electro, que somam 81.000 seguidores no perfil oficial do grupo no Instagram, fez apenas três publicações, mas já está a ser acompanhada por mais de 8.500 admiradores. "Vamos ser fortes! Mais uma vez. Por todos", apelou, esta manhã, a intérprete de "Rosa sangue" e "Mar salgado" em tempo de isolamento social.