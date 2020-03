Isolada em casa como a Direcção-Geral da Saúde recomenda, Aurea acaba de publicar nas redes sociais um autorretrato ousado que revela um generoso decote. "Dia de apanhar sol dentro das normas de segurança", escreveu a cantora de 32 anos, nascida em Santiago do Cacém, na legenda da fotografia. Os fãs apreciaram e estão a fazer questão de lho dizer. "Foto bastante inspiradora", elogiou Manuel José Gomes, um dos admiradores da artista alentejana.

A maioria tem reagido com emojis de corações e de labaredas. Os homens têm sido os mais atrevidos. "Realmente, está tudo dentro das normas", digitou Diogo Gonçalves. "Há sóis com sorte", comentou Bruno da Costa, um dos mais de 320.000 seguidores. "Sem silicone", constatou Ricardo Correia. "Adoro a parede branca de fundo", ironizou Francisco Martins Gomes, outro dos fãs da intérprete de êxitos como "I didn't mean it", "Wonder why" e "Scratch my back".