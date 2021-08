Marisa Cruz tem passado as últimas semanas a desfrutar das tradicionais férias de verão. E este ano a apresentadora optou por iniciar-se numa aventura em família: viajar numa autocaravana.

"Pela primeira vez decidimos fazer umas férias de autocaravana.

O nosso país é lindo e não precisamos de ir muito longe para termos umas férias incríveis", começa por realçar Marisa, de 47 anos, ao falar aos seus seguidores do Instagram sobre a experiência.

"Esta experiência não se explica só fazendo mesmo é que se consegue perceber o quão incrível é. Tenho a certeza que são momentos como este que ficam guardadas para sempre na memória dos miúdos. Uma aventura a repetir", garante, por fim, ao revelar algumas das imagens que marcaram estas memoráveis férias de verão.

Espreite a galeria para ver as fotografias de Marisa Cruz nas suas férias de família com os filhos João e Diogo, ambos fruto da relação com João Vieira Pinto.

