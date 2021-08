Catarina Furtado, Sónia Araújo e Marisa Cruz fazem parte do vasto leque de celebridades que se encontram a gozar as tradicionais férias de verão, tal como revelam as mais recentes publicações nas suas redes sociais.

Muito recentemente, as três apresentadoras de televisão partilharam com os seus seguidores fotografias onde se mostram em biquíni. Falamos, claro está, de imagens que saltaram à vista dos internautas por deixarem clara a excelente forma física das três.

Catarina Furtado, de 48 anos, Sónia Araújo, de 50, e Marisa Cruz, de 47, são a prova de que não há limite de idades para usar biquíni e que é possível estar em excelente forma física em qualquer idade.

A este leque de bonitas e elegantes apresentadoras juntamos ainda Liliana Campos. A apresentadora também está de férias e deu igualmente provas de que é aos 50 anos uma mulher confiante com as suas curvas.

